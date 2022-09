Haberler Yaşam On Numara Sonuçları sorgulama ayfası: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı!

Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:59

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 22 şanslı numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunun ardından On Numara Sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde 19 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. 19 Eylül On Numara Sonuçları sorgulama ekranı ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.