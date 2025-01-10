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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 17:50

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online'da On Numara çekiliş sonuçları canlı yayında bu akşam belli olacak. Haftada iki kez gerçekleşen çekilişi bu akşam şans oyunu tutkunlarıyla kazandıran numaralarla buluşacak. Bilet numaralarına göre talihliler büyük ikramiyeyi kazanacak. İşte 10 Ocak Cuma Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi bu akşam da MPİ TV ekranında talihli numaralarla sahiplerine ulaşacak.İşte 10 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?

10 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara 10 Ocak sonuçları MPİ canlı ekranından ilan ediliyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango Online 10 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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