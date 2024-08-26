Giriş Tarihi: 26.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
19:14
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?
Milli Piyango Online ekranında gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçları araştırılmaya başladı. 617.125 TL devreden büyük ikramiyenin şanslı numaralarını bulacağı bu çekiliş için MPİ ekranı başında bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte kazandıran sayılar sahiplerinin olacak. Peki, 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte sorgulama ekranı