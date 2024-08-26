Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 26.08.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:14

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango Online ekranında gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçları araştırılmaya başladı. 617.125 TL devreden büyük ikramiyenin şanslı numaralarını bulacağı bu çekiliş için MPİ ekranı başında bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte kazandıran sayılar sahiplerinin olacak. Peki, 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?

MPİ online ekranında gerçekleşecek olan çekiliş haftanın ilk gününde talihlerini buluyor. Yüz binlerce liralık devreden büyük ikramiye kazandıran numaraların olacak. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin bu haftaki ilk sonucu belli oluyor. İşte On Numara sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?

26 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara 26 Ağustos sonuçları MPİ canlı ekranından ilan ediliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango Online ile 26 Ağustos 2024 On Numara sonuçları belli oldu mu?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA