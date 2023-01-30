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Haberler Yaşam On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.01.2023 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 19:02

On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 230 Bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20:00'de yapılacak olan MP TV canlı yayınında çekilerek belirlenecek. 230 Bin TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (30 OCAK)

Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;

On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online 30 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
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On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
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