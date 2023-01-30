On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20:00'de yapılacak olan MP TV canlı yayınında çekilerek belirlenecek. 230 Bin TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 30 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (30 OCAK)

Milli Piyango Online ile 30 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;