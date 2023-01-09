On Numara sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere ilan ediliyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin 115 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler yoğun olarak 9 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK)

On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;