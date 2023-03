Haberler Yaşam On Numara Sonuçları TIKLA BİLET SORGULA | 17 Mart 2023 On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severlerin On Numara sonuçları için sorgulamalar sürüyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda MPİ üzerinden duyuruluyor. İkramiye tutarının kendilerine isabet etmesini isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV üzerinden canlı takip edebilmesi mümkün. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Buna göre; 17 Mart 2023 On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…