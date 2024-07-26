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Haberler Yaşam ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:49

ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

On numara sonuçları sorgulama ekranı gündemde. Şans oyunu severler tarafından 26 Temmuz 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Cuma çekilişi sonuçları kazandıran numaralar ve devreden büyük ikramiye ile birlikte gündemde. Haftada iki defa gerçekleşen on numara çekiliş sonuçları Pazartesi ve Cuma günleri yayımlanıyor. İşte, 26 Temuz On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Günün kazanan şanslı numaraları saat 20.00 itibarıyla erişime açılıyor. Sonuçlar MP resmi sitesinden ve sabah.com.tr üzerinden anlık olarak sorgulanabiliyor. İşte, On Numara sonuçları 26 Temuz 2024 sonuçları!

ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA SONUÇLARI 26 TEMMUZ 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 26 Temmuz saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

ON NUMARA 26 TEMMUZ 2024 SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

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