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ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
18:33
ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!
On Numara haftanın ilk çekilişini 27 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki gün ilgililerine duyuruluyor. Canlı sonuçlar Milli Piyngo resmi internet sitesine ait youtube kanalı üzerinden noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!