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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:33

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

On Numara haftanın ilk çekilişini 27 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki gün ilgililerine duyuruluyor. Canlı sonuçlar Milli Piyngo resmi internet sitesine ait youtube kanalı üzerinden noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

On Numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. 27 Ocak 2025 çekilişi için gözler Milli Piyango resmi sitesine çevrilmişken bu haftanın devreden büyük ikramiyesi çekiliş öncesinde 1.841.550 TL olarak duyuruldu. Peki, 27 Ocak 2025 On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazanan şanslı numaralar belli oldu mu? İşte, canlı MP bilet sorgula ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA SONUÇLARI 27 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 27 Ocak Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!
  • On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
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