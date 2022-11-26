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Haberler Yaşam On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 05:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 05:56

On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

22 şanslı numaradan on tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü On Numara çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun şekilde 25 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 25 Kasım On Numara Sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığında kupon dolduranlar yoğun olarak 25 Kasım On Numara Sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

25 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango Online ile 25 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;

On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
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On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Kasım dünün On Numara Sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı
  • İkramiye havuzunun %19'u dördüncü kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %20'si beşinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %28'i altıncı kategori kazananlarına;
  • İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir.
  • İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.
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