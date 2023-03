Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: MP TV canlı izle ile On Numara 3 Mart 2023 çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 03.03.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 18:18

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin bu haftaki son halkası bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar çekilişi izleyebilir. Beklenen büyük ikramiye 230.828 TL olarak belirlendi. On Numara sorgulama ekranı üzerinden şanslı sayılar öğrenilebilecek. On Numara 3 Mart 2023 çekiliş sonuçları 20.00'da gerçekleşecek çekilişle belli olacak. İşte On numara bilet sorgulama ekranı