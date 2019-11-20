Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Secaattin Bozoğlu, Kanada vatandaşı olduğunu ve yıllarca çalıştığı ABD ve Kanada'da giydiği kovboy elbisesini memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde de giyerek sokaklarda dolaşırken, burada açtığı otele ve sokağa 'Kanada' ismini verdi. Secaattin Bozoğlu, ilk kez 1980 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışırken kovboy elbisesini sembolik olarak giydiğini ancak daha sonra bunu alışkanlık haline getirerek bir daha üzerinden çıkartmadığını belirtti.