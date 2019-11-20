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  • Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Trabzonlu kovboyun ilginç hayatı! Kovboy elbiseleriyle dolaşan Trabzonlu Secaattin Bozoğlu'nun hikayesi bir hayli enteresan. Bozoğlu bakın kovboy elbiselerini neden giymeye başlamış. Üstelik Bozoğlu hakkındaki ilginçlikler bununla da bitmiyor. Yıllar önce memleketi 'dan önce ABD'ye ardından da Kanada'ya giderek buralarda uzun yıllar çalışan 62 yaşındaki Secaattin Bozoğlu, yaklaşık 40 yıldır giydiği "Kovboy" elbisesini bir daha üzerinden hiç çıkarmadı. İşte Bozoğlu ve onun kovboyluğa uzanan hikayesinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:07
Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Secaattin Bozoğlu, Kanada vatandaşı olduğunu ve yıllarca çalıştığı ABD ve Kanada'da giydiği kovboy elbisesini memleketi 'un Tonya ilçesinde de giyerek sokaklarda dolaşırken, burada açtığı otele ve sokağa 'Kanada' ismini verdi. Secaattin Bozoğlu, ilk kez 1980 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışırken kovboy elbisesini sembolik olarak giydiğini ancak daha sonra bunu alışkanlık haline getirerek bir daha üzerinden çıkartmadığını belirtti.

Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Bozoğlu, Tonya'da da kovboy elbisesi ile geziyor.

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Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Kovboy elbisesiyle sokakta gezerken insanların yanına gelerek resim çektirdiğini belirten Bozoğlu, insanların kendisine sempati duyduğunu belirtiyor.

Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Takım elbise giymekten hiç hoşlanmadığını sürekli kovboy elbisesiyle dolaştığını belirten Bozoğlu," Ben standart dışı bir adamım. Çünkü Kanadalıyım ve Kanada vatandaşıyım. Çocukluğum Tonya'da yani buralarda inek bekleme ile geçti.

Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Yıllar insanı değişik memleketlere gitmeyi mecbur bırakıyor. Ben de aslında zevk için gitmiştim. Çoğu ülkeyi karış karış gezdim.

Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

149 ülkeye vizesiz gitme hakkım var. Şimdi de Kanada da yaşıyorum. Elbiselerin hikayesine gelince kovboy elbiselerini ilk kez 1980'lerde Amerika Hava Kuvvetlerinde çalışırken sembolik olarak giydim daha sonra da bu bende alışkanlık haline geldi.

Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

"Şapkasız çıkmam" diyen Mazhar, Fuat, Özkan gibi bizde abilerimizi taklit ettik. Takım elbise beni sıkıyor, kravat takamıyorum. Sürekli kovboy elbisesi giyiyorum. Kanada da genelde şapkasız kişilere ters bakarlar.

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