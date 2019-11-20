Ona 'Trabzonlu kovboy' diyorlar! 40 yıldır bunu yapıyor

Trabzonlu kovboyun ilginç hayatı! Kovboy elbiseleriyle dolaşan Trabzonlu Secaattin Bozoğlu'nun hikayesi bir hayli enteresan. Bozoğlu bakın kovboy elbiselerini neden giymeye başlamış. Üstelik Bozoğlu hakkındaki ilginçlikler bununla da bitmiyor. Yıllar önce memleketi Trabzon'dan önce ABD'ye ardından da Kanada'ya giderek buralarda uzun yıllar çalışan 62 yaşındaki Secaattin Bozoğlu, yaklaşık 40 yıldır giydiği "Kovboy" elbisesini bir daha üzerinden hiç çıkarmadı. İşte Bozoğlu ve onun kovboyluğa uzanan hikayesinin detayları!