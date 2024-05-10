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Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:27
Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 13 Mayıs Pazartesi günü itibari ile Onaylı Randevu Sistemi dönemine geçildiğini açıkladı. Yeni sistemin hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacağı vurgulandı. İşte Onaylı Randevu Sistemi'yle ilgili bilinmesi gerekenler…