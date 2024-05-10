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Haberler Yaşam Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:27

Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 13 Mayıs Pazartesi günü itibari ile Onaylı Randevu Sistemi dönemine geçildiğini açıkladı. Yeni sistemin hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacağı vurgulandı. İşte Onaylı Randevu Sistemi'yle ilgili bilinmesi gerekenler…

AA
Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şu şekilde…

Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

1- "Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?

Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

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Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

2- Sistem üzerinden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?

Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

4- Sistem üzerinden randevu alan ancak onaylamayan kişilere ilişkin süreç nasıl yürütülecek?

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

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