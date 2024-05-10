Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak? İşte 10 soruda bilinmesi gerekenler!

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şu şekilde…