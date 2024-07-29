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Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için “baba”ya ihanet
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:34
Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için “baba”ya ihanet
Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak görülen Sinaloa kartelinin iki kurucusundan biri olan Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu "El Chapo"nun oğlu Lopez'in Teksas'ta yakalanması ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Lopez'in,hapishanedeki kardeşini kurtarmak için "ikinci babam" dediği Zambada'ya ihanet ettiği ileri sürüldü.