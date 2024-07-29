Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için “baba”ya ihanet

ÇİFTLİK EVİNDE İNZİVA

ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi konumunda olan ve onbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan 76 yaşındaki Zambada, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA)'nin başına koyduğu 15 milyon dolarlık ödüle rağmen 21 yıldır yakalanamıyordu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Zambada adamları tarafından korunan bir çiftlik evinde inzivaya çekilmişti.

KARDEŞİ İÇİN "BABA"YA İHANET

Zambada'nın karanlık sırlarını ve yaşadığı yeri sadece " bücür" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın cezaevine girmesinden sonra örgütün başına geçen oğlu Guzman Lopez biliyordu. İddiaya göre Lopez, ABD'de gözaltında bulunan kardeşi Ovidio'yu kurtarmak için gizli bir şekilde FBI ajanlarıyla temasa geçti. Anlaşma "kardeşimi ver beni ve Zambada'yı al" şeklindeydi.