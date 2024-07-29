Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için “baba”ya ihanet
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:34

Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için “baba”ya ihanet

Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak görülen Sinaloa kartelinin iki kurucusundan biri olan Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu "El Chapo"nun oğlu Lopez'in Teksas'ta yakalanması ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Lopez'in,hapishanedeki kardeşini kurtarmak için "ikinci babam" dediği Zambada'ya ihanet ettiği ileri sürüldü.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için babaya ihanet

Ismael Zambada Garcia tarafından 1989 yılında kurulan Sinaloa karteli, 50 yılı aşkın bir süredir ABD'ye adeta öldürücü ilaç fentanil yağdırıyordu ve onlarca ülkede faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyordu. Kartel, sadece uyuşturucu ile değil işlediği cinayetlerle de bölgede adını duyurmuştu.

Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için babaya ihanet

Uyuşturucu kaynaklı çete savaşlarında Meksika'da günde 94 kişi ölürken, 97 bin kişi ise suç kaynaklı ortadan kaybolmuştu. Sinoele karteli öldürdükleri kurbanlarını şehrin en işlek caddelerine atıp, ardında bıraktıkları ölüm mesajlarıyla nam salmıştı. Amerika'da eroinden 50 kat daha güçlü olan fentanil nedeniyle 18-45 yaş arası ölüm oranlarında artış her geçen gün yükseliyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için babaya ihanet

ÇİFTLİK EVİNDE İNZİVA

ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi konumunda olan ve onbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan 76 yaşındaki Zambada, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA)'nin başına koyduğu 15 milyon dolarlık ödüle rağmen 21 yıldır yakalanamıyordu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Zambada adamları tarafından korunan bir çiftlik evinde inzivaya çekilmişti.

KARDEŞİ İÇİN "BABA"YA İHANET

Zambada'nın karanlık sırlarını ve yaşadığı yeri sadece " bücür" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın cezaevine girmesinden sonra örgütün başına geçen oğlu Guzman Lopez biliyordu. İddiaya göre Lopez, ABD'de gözaltında bulunan kardeşi Ovidio'yu kurtarmak için gizli bir şekilde FBI ajanlarıyla temasa geçti. Anlaşma "kardeşimi ver beni ve Zambada'yı al" şeklindeydi.

Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için babaya ihanet

EV BAKMA BAHANESİYLE UÇAĞA BİNDİRDİ

İddiaya göre anlaşmanın sağlanmasının ardından Lopez, manevi babası Zambada'yı yakalatmak için hain planını devreye soktu. Zambada'yı ev göstermek bahanesiyle kandıran Lopez, özel uçağıyla Meksika'ya gideceklerini söyledi. Manevi oğluna güvenerek uçağa binen Zambada Meksika'ya gideceğini düşünürken ABD'nin Teksas Eyaletine bağlı sınır kasabası El Paso'ya indi. FBI Ajanları Lopez ve Zambada'yı gözaltına aldı.

Onbinlerce kişinin ölümünden sorumluydu, 21 yıldır aranıyordu: Kardeş için babaya ihanet

KARDEŞİ SERBEST KALDI

İki uyuşturucu kartelinin gözaltına alınmasının hemen ardından Guzman Lopez'in kardeşi Guzman Ovidio duruşmaya saatler kala serbest bırakıldı.

SON DAKİKA