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Haberler Yaşam Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı
Giriş Tarihi: 04.10.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 14:44

Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün karısını tabancasıyla başından vurarak öldürmüş daha sonra da aynı silahla intihar etmişti. Yaşanan olay sonrası çiftin 9 yaşındaki çocuklarının komşularını arayıp "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" dediği ve sonrasında dehşet evine girdiğinde Serkan ve İlksen Tüzün'ün kanlar içinde yattığını gören Tuğba K.'nın ifadesine SABAH ulaştı. Eve gittiğinde çocukların panik içinde olduklarını ve olayı anlattıklarını söyleyen Tuğba K., "Onlardan duyduğum, 'Babam annemin ağzına silahı dayadı, annem elini açıp vur dedi. Yatmadan önce anne ve babasının kendilerine çocuklar annesiz babasız da büyüyebilir dediğini söylediler" ifadelerini kullandı.

İLKER TURAK
Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde geçtiğimiz gece 23.30 sıralarında önce karısını başından vurmuş sonra da aynı tabancayla intihar etmişti.

Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

Yaşanan olayda Serkan Tüzün ve İlksen Tüzün olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çiftin, 9, 7 ve 5 yaşlarında 3 çocuğunun olduğu, hayatını kaybeden İlksen Tüzün'ün ise hakemlik sınavına hazırlandığı öğrenilmişti.

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Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

"TEYZE KOŞ ANNEMİ KURTAR"

Silah seslerinin ardından çiftin 9 yaşındaki çocukları, babasının telefonundan komşuları Tuğba K.yı arayarak, "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" dedi Konuşmadan kısa bir süre sonra Tuğba K. dehşetin yaşadığı eve geldi.

Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

Eve gelen Tuğba K., mutfakta Serkan Tüzün ve İlksen Tüzün'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukları odalarına götüren Tuğba K., hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

"ÇOCUKLAR ANNE BABASIZ DA BÜYÜYEBİLİR" DEMİŞLER

Yaşanan olayın ardından ifadesi alınan Tuğba K., eve girdiğinde çocukların panik halde olduğunu ve titrediklerini belirterek, yatmadan önce anne ve babasının "çocuklar annesiz ve babasız da büyüyebilir" dediğini çocukların kendisine söylediğini ifade etti.

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