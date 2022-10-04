Haberler Yaşam Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

Giriş Tarihi: 04.10.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 14:44

Önce eşini sonra kendini vurmuştu! Hakimin dehşet evine giren komşu yaşananları anlattı

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün karısını tabancasıyla başından vurarak öldürmüş daha sonra da aynı silahla intihar etmişti. Yaşanan olay sonrası çiftin 9 yaşındaki çocuklarının komşularını arayıp "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" dediği ve sonrasında dehşet evine girdiğinde Serkan ve İlksen Tüzün'ün kanlar içinde yattığını gören Tuğba K.'nın ifadesine SABAH ulaştı. Eve gittiğinde çocukların panik içinde olduklarını ve olayı anlattıklarını söyleyen Tuğba K., "Onlardan duyduğum, 'Babam annemin ağzına silahı dayadı, annem elini açıp vur dedi. Yatmadan önce anne ve babasının kendilerine çocuklar annesiz babasız da büyüyebilir dediğini söylediler" ifadelerini kullandı.