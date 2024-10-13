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Giriş Tarihi: 13.10.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 07:37

Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: "Dijital kurtlar'

Bilişim çağının her türlü imkanıyla yetişen çocuklar, dijital medyanın çirkin yüzüne de maruz kalabiliyor. İsmini yeni yeni duymaya başladığımız sosyal medya uygulamalarında bir araya gelen gençler, kimi zaman şiddetin sorumlusu, kimi zaman da mağduru olabiliyor. "Yeni nesil tehlikelere karşı gençliği nasıl koruyabiliriz?" sorusunun cevabını aradık. Uzmanlar, çocuklarını ürkütmemelerini tavsiye ettikleri ailelere, "Onlara güvendiğinizi hissettirin" diyor

HARUN SEKMEN
Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: Dijital kurtlar’

Dijital dünya, içinde yaşadığımız evreni küresel bir köy haline getirse de, insanlık için büyük tehlikeler barındırıyor. Teknolojinin baş döndürücü hızı, kötü niyetli kişiler tarafından, kaosa ve kargaşaya hizmet için de kullanılabiliyor. Sosyal medya mecraları farklı bir dünyanın kapılarını açsa da, bu durum çoğu zaman özellikle gençler ve çocuklar için büyük riskleri beraberinde getiriyor.

Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: Dijital kurtlar’

Dünyanın bütün ülkeleri, dijitalleşmenin getirdiği şiddet fırtınasıyla baş etmenin yollarını arıyor. Özellikle çocuklar ve gençler, sanal ile gerçek olanı ayırt etmekte oldukça zorlanıyor. Son dönemde ülkemizde yaşanan hadiselerle birlikte 'Incel' kavramını duyar olduk.

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Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: Dijital kurtlar’

İstemsiz bekar anlamına gelen bu tabir, kadınlara yönelik nefret dilini kullanan dijital medya kullanıcısı gençleri betimlemek için ifade ediliyor. Sorumlu ebeveynler, evlalarının kötü bir olayın kurbanı ya da insanlık dışı bir şiddetinin sorumlusu olmaktan tedirginlik duyduğu bir dönemde, dijital şiddet dosyasını tüm yönleriyle ele aldık.

Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: Dijital kurtlar’

Klinik Psikolog Ayhan Altaş

TEHDİTLERE MARUZ KALINCA KAYGI BOZUKLUĞU YAŞIYORLAR

Danışanımız 16 yaşında mide ve karın ağrıları ile bize başvurdu. Gitmediği doktor kalmamasına rağmen mide sorunları devam ediyordu. Aile ile yaptığımız görüşmede çocuklarının son bir ay içinde tutarsız davranışlar sergilediğini kendilerinden uzaklaştığını ve daha sonra bazen mantık dışı davranışlar sergilediğini ifade ediyorlardı.

Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: Dijital kurtlar’

Çocuklarının uzun saatler bilgisayar başında ve bilgisayar oyunlarında zaman geçirdiğini ifade etmişlerdi. Çocukla yaptığımız görüşmelerde ve uyguladığımız testlerde online oyunda bir kullanıcı tarafından mobinge maruz kaldığını ifade etti. Yaşça kendisinden büyük olan kullanıcı annesine ve babasına zarar vermekle tehdit edip çocuğa bazı görevler veriyordu. Verdiği görevleri yapmazsa ailesine zarar vereceğini ifade ediyordu.

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