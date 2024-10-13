Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: "Dijital kurtlar'

Dijital dünya, içinde yaşadığımız evreni küresel bir köy haline getirse de, insanlık için büyük tehlikeler barındırıyor. Teknolojinin baş döndürücü hızı, kötü niyetli kişiler tarafından, kaosa ve kargaşaya hizmet için de kullanılabiliyor. Sosyal medya mecraları farklı bir dünyanın kapılarını açsa da, bu durum çoğu zaman özellikle gençler ve çocuklar için büyük riskleri beraberinde getiriyor.



