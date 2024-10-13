Giriş Tarihi: 13.10.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
07:37
Önce güven sonra şantaj! Çocuklar için büyük tehlike: "Dijital kurtlar'
Bilişim çağının her türlü imkanıyla yetişen çocuklar, dijital medyanın çirkin yüzüne de maruz kalabiliyor. İsmini yeni yeni duymaya başladığımız sosyal medya uygulamalarında bir araya gelen gençler, kimi zaman şiddetin sorumlusu, kimi zaman da mağduru olabiliyor. "Yeni nesil tehlikelere karşı gençliği nasıl koruyabiliriz?" sorusunun cevabını aradık. Uzmanlar, çocuklarını ürkütmemelerini tavsiye ettikleri ailelere, "Onlara güvendiğinizi hissettirin" diyor