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Haberler Yaşam Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:38

Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu. Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok" dedi. Öte yandan İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.

DHA
Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. .

Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok.

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Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

"SU SEVİYESİ 40-50 SANTİM DÜŞTÜ VE DAHA DEVAM EDECEK!"

Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı dedi.

Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

'DOĞADAN KORKULMAZ'

Prof. Dr. Yaşar, Türkiye'de, doğadan korkmaya başladık. Çünkü afetleri felakete çeviriyoruz. Deprem oluyor çürük binalar çöküyor, sel yatağına evler yapıyoruz; sel basıyor. Bunlardan korkuyoruz. Doğadan korkulmaz, doğa arkadan vurmaz.

Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

"EN KÜÇÜK DOĞA HAREKETİNDE KORKUDAN TİTRİYORUZ"

Ne yapacağını baştan söyler, gerekli önlemler alabilirsek, hiçbir sorun yaşamayız, hiçbir korkumuz da olmaz. Ancak en küçük doğa hareketinde bile korkudan titriyoruz diye konuştu.

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