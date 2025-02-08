Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler peş peşe geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?

"SU SEVİYESİ 40-50 SANTİM DÜŞTÜ VE DAHA DEVAM EDECEK!"

Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı dedi.