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Önce leri zehirlediler sonra da...

Giriş Tarihi: 13.11.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 21:32
Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

'ın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bahçedeki 2 köpeği zehirli etle öldürdükten sonra girdikleri ahırdan 40 çaldı. Hırsızların araca sığmayınca bıraktıkları 20 koyun ise 500 metre uzaklıktaki ahıra döndü. Koyunlarının sesine uyanan Neşat Özer (40), olayıyla ilgili jandarmaya şikayette bulundu.

Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

Olay, 'ya bağlı kırsal Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, mahallede Neşat Özer'e ait evin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirli et yedirip öldürdükten sonra ahıra girdi.

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Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

60 u ahırdan çıkaran hırsızlar, koyunları yaklaşık 500 metre uzakta bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen aracın yanına götürdü.

Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

Hırsızlar, 40 u yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 20 koyunu ise meraya saldı. Hırsızlar, daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.

Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

KOYUNLAR DÖNÜNCE HIRSIZLIK ANLAŞILDI

Başıboş 20 bir süre sonra Neşat Özer'e ait ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ve olayını fark eden Özer, durumu jandarmaya bildirdi.

Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ev, ahır ve çevresinde inceleme yaptı. Neşat Özer, olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, şunları anlattı:

Önce köpekleri zehirlediler sonra da...

"Bahçedeki tel örgüyü kesip, ahırıma girmişler ve larımı çalmışlar. lerimi de zehirleyip telef etmişler. Ahırım içerisinde 60 tane koyunum vardı, 60'ını da dışarı çıkarmışlar.

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