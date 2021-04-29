Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi olacak? Tam kapanmada uçak seferleri (uçuşlar) iptal mi son dakika değişiklik olur mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:43

Önceden alınmış olacak? Tam kapanmada uçak seferleri (uçuşlar) iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

Son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma sürecine girildiğini ifade etmişti. Şehirler arası seyahatlerin de bu kapsamda izne tabi olarak gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı sürecinde uçakla yurt içi ve yurt dışı seyahat planı bulunan pek çok vatandaş, "Önceden alınmış ?" sorusuna yanıt aradı. Acil uçuş planı olan vatandaşlar ise "29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arası tam kapanmada uçak seferleri (uçuşlar) iptal mi son dakika değişiklik olur mu?" sorusunun yanıtını merak etti. İşte THY ve Pegasus'tan uçuş iptali ile ilgili son açıklamalar.

Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi olacak? Tam kapanmada uçak seferleri uçuşlar iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

Pek çok vatandaş tam kapanma sürecinde önceden alınmış diye merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın açılma sürecine gittiğini, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında ağır bir yük ödememek için geride kalmamak adına bizim de vaka sayılarımızı düşürmemiz gerektiğini belirtti. Buna binaen 17 günlük tam kapanma sürecine girildi. Vatandaşlar tam kapanmada uçak seferleri (uçuşlar) iptal mi son dakika değişiklik olur mu sorusuna cevap arıyor. İşte THY ve Pegasus'tan uçuş iptali ile ilgili son açıklamalar.

Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi olacak? Tam kapanmada uçak seferleri uçuşlar iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

UÇAK BİLETLERİ İPTAL Mİ?

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen ya da yurt dışı seyahat planı bulunan vatandaşlar, gözleri hava yolu şirketlerine çevirdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şehirler arası toplu taşıma araçlarında seyahat izin belgesi olmadan bilet kesilemeyeceği belirtilmişti. Mevcut biletlerin geçerli olup olmayacağı ise bir muammaydı. Önceden alınmış sorusuna da havayolu şirketlerinden cevap geldi. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus seyahat için zorunlu bir hali bulunmayan ve seyahat izin belgesi alamayan yolcuların biletlerinin ücretsiz olarak ertelenebileceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi olacak? Tam kapanmada uçak seferleri uçuşlar iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

YURT DIŞI UÇUŞLARDA SEYAHAT İZİN BELGESİ GEREKİYOR MU?

Ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan havayolu şirketleri, tam kapanma kapsamındaki 17 günlük süreçte şehirler arası uçuşlar için seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunluluğu olduğunu, yurt dışı uçuşlarında ise seyahat izin belgesi gerekmediğini, yalnızca HES kodunun yeterli olduğunu bildirdi. Söz konusu kararlar tüm ulusal havayolu şirketleri için geçerli olacak.

Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi olacak? Tam kapanmada uçak seferleri uçuşlar iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

HES KODU ZORUNLULUĞU

Uçuşların planlanan şekilde yapılacağı, tek değişenin şehirler arası uçuşlarda seyahat izin belgesi olduğu aktarıldı. Ayrıca uçuşlarda HES kodunun beyan edilmesi gerektiği hatırlatılırken, HES kodu sorgulamasında riskli görülenlerin uçağa alınamayacağı vurgulandı.

SON DAKİKA