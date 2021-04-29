Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi? Tam kapanmada uçak seferleri uçuşlar iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

Pek çok vatandaş tam kapanma sürecinde önceden alınmış uçak biletleri iptal mi diye merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın açılma sürecine gittiğini, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında ağır bir yük ödememek için geride kalmamak adına bizim de vaka sayılarımızı düşürmemiz gerektiğini belirtti. Buna binaen 17 günlük tam kapanma sürecine girildi. Vatandaşlar tam kapanmada uçak seferleri (uçuşlar) iptal mi son dakika değişiklik olur mu sorusuna cevap arıyor. İşte THY ve Pegasus'tan uçuş iptali ile ilgili son açıklamalar.