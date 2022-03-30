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Haberler Yaşam Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri
Giriş Tarihi: 30.03.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 17:30

Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kara Tahta, bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da gündemde. Usta isimler ve yeni yüzlerin birleştiği kadrodaki oyunculardan biri de Onur Durmaz. En son ekranların fenomen dizisi Yargı'daki Engin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu dizide "Cafer" karakterine hayat verecek. Durmaz, "Onur Durmaz kaç yaşında ve nereli" sorularını beraberinde getirdi. Peki, Kara Tahta Cafer kimdir, Onur Durmaz kimdir, sevgilisi kim? İşte Onur Durmaz dizileri ve hayatı…

Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında bugün seyircisiyle buluşacak. Bir süredir televizyon ekranlarında yer almayan ünlü oyuncu Miray Daner ve Furkan Andıç'ın buluşacağı dizide birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Onlardan biri de Onur Durmaz. Kara Tahta Cafer karakterine hayat verecek oyuncu, dizide güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Peki, Kara Tahta Cafer kimdir, Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

ONUR DURMAZ KİMDİR?

13 Haziran 1991 Kocaeli doğumlu olan Onur Durmaz, Vienna Konservatorium mezunudur. Kariyerinin başında oyuncu olmasının yanı sıra cast direktörlüğü ve yönetmen yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Şu anda 30 yaşında olan oyuncu ekranların fenomen dizisi Yargı'daki rolüyle tanındı.

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Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

Onur Durmaz sinema kariyerine başlamadan önce müzikle de ilgilenmiştir. İyi derecede gitar çaldığı bilinen oyuncu daha önce müzik gruplarında yer almıştır.

Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

ONUR DURMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Niyazi Gül Dörtnala

Kulüp

Yargı

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Kara Tahta

Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri
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