Haberler Yaşam Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

Giriş Tarihi: 30.03.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 17:30

Onur Durmaz kimdir? Kara Tahta’nın Cafer’i Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kara Tahta, bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da gündemde. Usta isimler ve yeni yüzlerin birleştiği kadrodaki oyunculardan biri de Onur Durmaz. En son ekranların fenomen dizisi Yargı'daki Engin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu dizide "Cafer" karakterine hayat verecek. Durmaz, "Onur Durmaz kaç yaşında ve nereli" sorularını beraberinde getirdi. Peki, Kara Tahta Cafer kimdir, Onur Durmaz kimdir, sevgilisi kim? İşte Onur Durmaz dizileri ve hayatı…