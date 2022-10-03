Haberler Yaşam Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

Giriş Tarihi: 03.10.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 13:53

Onur Şener öldü başlıklı son dakika haberi Twitter başta olmak üzere bütün sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Ankara'da çalıştığı mekanda istek parçadan çıkan kriz üzerinde öldürülen müzisyenden geriye O Ses Türkiye yarışma görüntüleri ve küçük kızıyla fotoğrafları kaldı. Haberin hemen ardından Onur Şener kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü soruları gündemdeki yerini aldı. Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başlarken yaşanan olaya sosyal medyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ankara'da adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri sonucu yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim? İşte, olaya dair tüm detaylar…