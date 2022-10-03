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Haberler Yaşam Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 03.10.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 13:53

Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

Onur Şener öldü başlıklı son dakika haberi Twitter başta olmak üzere bütün sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Ankara'da çalıştığı mekanda istek parçadan çıkan kriz üzerinde öldürülen müzisyenden geriye O Ses Türkiye yarışma görüntüleri ve küçük kızıyla fotoğrafları kaldı. Haberin hemen ardından Onur Şener kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü soruları gündemdeki yerini aldı. Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başlarken yaşanan olaya sosyal medyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ankara'da adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri sonucu yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim? İşte, olaya dair tüm detaylar…

Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

Onur Şener O Ses Türkiye yarışma programından hatırlanıyor. Ankara'da bir eğlence mekanında çalışan müzisyen istek parçadan çıkan kriz sonucu karşı tarafın kendisine saldırmasıyla hayatını kaybetti. Küçük kızıyla fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan müzisyenin cinayeti ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Onur Şener neden öldü, katili kim, kim öldürdü? İşte, cevaplar…

Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında keydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener neden öldü, kim öldürdü, katili kim, kaç yaşındaydı?

Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar.

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