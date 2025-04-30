Haberler
Yaşam
ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:34
ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Ordu deprem ile sallandı. Ünye merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kamuoyuna duyuruldu. Yerin 8.3 km derinliğinde kaydedilen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Az önce Ordu'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika Ordu depreminin detayları.