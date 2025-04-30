ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ordu'nun Ünye ilçesi meydana gelen depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD yerin 8.3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremi duyurdu. Sallantıyı hisseden vatandaşlar ise Ordu depreminin merkez üssü, derinliği ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. İşte, Ordu depremi hakkında detaylar.