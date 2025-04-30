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Haberler Yaşam ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:34

ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ordu deprem ile sallandı. Ünye merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kamuoyuna duyuruldu. Yerin 8.3 km derinliğinde kaydedilen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Az önce Ordu'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika Ordu depreminin detayları.

ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ordu'nun Ünye ilçesi meydana gelen depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD yerin 8.3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremi duyurdu. Sallantıyı hisseden vatandaşlar ise Ordu depreminin merkez üssü, derinliği ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. İşte, Ordu depremi hakkında detaylar.

ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ORDU DEPREM SON DAKİKA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaşımlarına göre Ordu Ünye merkez üssünde gerçekleşen deprem 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Saat 15.00'da gerçekleşen sarsıntının detayları şöyle:

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ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

YUCELER-UNYE (ORDU)
30.04.2025, 15:00:04 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 8.3 km

ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ORDU DEPREM SON DAKİKA: Ünye sallandı! Az önce Ordu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?