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ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
20:50
ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu'da okul var mı yok mu?
Ordu okullar tatil mi son dakika araştırılıyor. Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okulların durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, buzlanma ve don devam ediyor. Peki; 7 Şubat Cuma Ordu'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, yanıtı.