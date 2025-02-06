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Haberler Yaşam ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:50

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu'da okul var mı yok mu?

Ordu okullar tatil mi son dakika araştırılıyor. Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okulların durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, buzlanma ve don devam ediyor. Peki; 7 Şubat Cuma Ordu'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, yanıtı.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu’da okul var mı yok mu?

Ordu okullar tatil mi 7 Şubat son dakika araştırılıyor. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve don sebebiyle Ordu Valiliği okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki; 7 Şubat yarın Ordu'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, yanıtı.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu’da okul var mı yok mu?
ORDU'NUN 19 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
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ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu’da okul var mı yok mu?

Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu’da okul var mı yok mu?

Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu’da okul var mı yok mu?
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