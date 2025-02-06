ORDU OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Yarın Ordu’da okul var mı yok mu?

Ordu okullar tatil mi 7 Şubat son dakika araştırılıyor. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve don sebebiyle Ordu Valiliği okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki; 7 Şubat yarın Ordu'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, yanıtı.