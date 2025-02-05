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Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:09

SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu'da okul var mı yok mu?

Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımda zorluklara ve buzlanma gibi olumsuz koşullara yol açmış durumda. Özellikle yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, Valilik tarafından yapılan açıklamalara göre hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki don riski ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarın Ordu'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Ordu Valiliğinden geldi. Peki; 6 Şubat Perşembe Orda'da yarın okul var mı? İşte, yanıtı.

SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu’da okul var mı yok mu?

Kar yağışı birçok ili esir aldı. Eğitime kar sebebiyle pek çok ilde ara verildi. Ordu'da etkili olan kar yağışı don ve buzlanma sebebiyle öğrenciler ve veliler okulların durumunu öğrenmek istiyor. Peki; Ordu'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü Ordu'da okul var mı yok mu?

SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu’da okul var mı yok mu?

ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

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SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu’da okul var mı yok mu?

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Çamaş ilçemizin Edirli Kocaman İlk ve Ortaokulu ile Türk Telekom ÇPL hariç diğer tüm okullarında, Çaybaşı ilçemizin İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlk ve Ortaokulu, Kapılı Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Aşıklı İlkokulu, Çakıllı İlkokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk ve Devecik Mahallesi'nde bulunan okullarında, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlk ve Ortaokulunda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu’da okul var mı yok mu?

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu’da okul var mı yok mu?
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