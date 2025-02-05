SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu’da okul var mı yok mu?

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Çamaş ilçemizin Edirli Kocaman İlk ve Ortaokulu ile Türk Telekom ÇPL hariç diğer tüm okullarında, Çaybaşı ilçemizin İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlk ve Ortaokulu, Kapılı Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Aşıklı İlkokulu, Çakıllı İlkokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk ve Devecik Mahallesi'nde bulunan okullarında, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlk ve Ortaokulunda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.



