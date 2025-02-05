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SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
19:09
SON DAKİKA: ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat Ordu'da okul var mı yok mu?
Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımda zorluklara ve buzlanma gibi olumsuz koşullara yol açmış durumda. Özellikle yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, Valilik tarafından yapılan açıklamalara göre hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki don riski ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarın Ordu'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Ordu Valiliğinden geldi. Peki; 6 Şubat Perşembe Orda'da yarın okul var mı? İşte, yanıtı.