Ordu’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?

10 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL?

10 Şubat 2025 için yapılan hava tahminlerine göre, ülkemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Tekirdağ'ın doğusu, Kırklareli kıyıları, Antalya'nın doğu ve batı kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.