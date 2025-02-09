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Ordu'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
21:04
Ordu'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?
Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Ordu ve çevresinde kar yağışının şiddetini artırmış durumda. Bu da, öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Peki, Ordu'da yarın eğitime ara verilecek mi, valilikten açıklama geldi mi?