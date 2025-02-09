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Giriş Tarihi: 09.02.2025 21:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:04

Ordu'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?

Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Ordu ve çevresinde kar yağışının şiddetini artırmış durumda. Bu da, öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Peki, Ordu'da yarın eğitime ara verilecek mi, valilikten açıklama geldi mi?

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ordu ilinde de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün ve yarın Ordu'nun yüksek kesimlerinde ve çeşitli bölgelerinde kar yağışının yoğun olacağı belirtildi. Peki, 10 Şubat Pazartesi Ordu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda eğitim ve öğretimin 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

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Ordu’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir"

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?

10 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL?
10 Şubat 2025 için yapılan hava tahminlerine göre, ülkemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Tekirdağ'ın doğusu, Kırklareli kıyıları, Antalya'nın doğu ve batı kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ordu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi, son durum ne?
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