Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:37

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Ordu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihinde eğitime bir gün ara verilmesinin ardından gözler 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler Valilik'ten gelecek son dakika açıklamasını merakla bekliyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

12 Şubat Çarşamba günü Ordu'da okulların tatil olup olmayacağı sorusu, kar yağışının etkisini artırmasıyla gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, Valilik tarafından yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, Ordu'da yarın okul var mı? İşte son gelişmeler ve Valilik duyuruları…

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

GÖZLER SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARINDA!

11 Şubat Salı günü etkili olan kar yağışı yurdun çeşitli yerlerinde etkili oluyor. Ordu'da yüksek kesimlerde devam eden yağışla beraber okul tatil durumu öğrencilerin gündemine yerleşti.

11 Şubat Salı günü Ordu, Samsun, Çorum ve Adana'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)

Türkiye genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken yoğun yağış olan yerlerde okullarda eğitime ara verildi. Ancak Ordu'dan henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Gelmesi halinde haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde kar yağışı bugün ve yarın öğlen saatlerine kadar devam edecek.

İşte, Ordu'nun 5 günlük hava durumu raporu;

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

SON DAKİKA