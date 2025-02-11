Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

12 Şubat Çarşamba günü Ordu'da okulların tatil olup olmayacağı sorusu, kar yağışının etkisini artırmasıyla gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, Valilik tarafından yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, Ordu'da yarın okul var mı? İşte son gelişmeler ve Valilik duyuruları…