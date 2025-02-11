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Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:37
Ordu’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ordu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Ordu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihinde eğitime bir gün ara verilmesinin ardından gözler 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler Valilik'ten gelecek son dakika açıklamasını merakla bekliyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...