Haberler
Yaşam
Ordu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
20:30
Ordu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları, birçok bölgede eğitimde aksamalara yol açtı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gücünü artırarak devam edeceğini açıkladı. Ordu'da ise özellikle buzlanma ve don olasılığına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, 19 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı konusunda yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil mi?