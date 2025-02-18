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Haberler Yaşam Ordu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:30

Ordu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları, birçok bölgede eğitimde aksamalara yol açtı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gücünü artırarak devam edeceğini açıkladı. Ordu'da ise özellikle buzlanma ve don olasılığına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, 19 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı konusunda yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil mi?

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde kar tatili açıklamaları yapılmaya başlandı. Meteoroloji, Ordu'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kar yağışının şiddetinin artacağını belirtti. Uzmanlar, buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öğrenciler ve veliler, olası tatil kararıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil edilecek mi?

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 20 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde başlayan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği belirtildi.

19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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Ordu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

ORDU HAVA DURUMU

Ordu'da 19 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça soğuk olacak. Gün boyunca hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sıcaklık, gündüz 2°C civarına kadar çıkacak, gece ise -2°C'ye kadar düşecek. Bu nedenle, buzlanma ve don olasılığına karşı vatandaşların dikkatli olması önem taşıyor. Kar yağışının etkisiyle yolların kayganlaşabileceği göz önünde bulundurulmalı.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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