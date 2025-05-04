Ordu’dan acı haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem’in ardından Süleyman’ında cansız bedenine ulaşıldı!

SÜLEYMAN ERDOĞAN'IN CANSIZ BEDENİ DE BULUNDU



Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan'ın da Küpkaya Kanyonu çevresinde ölü bulunduğunu bugün duyurdu. Evli ve iki çocuk babası olan Erdoğan'ın cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından adli tıp birimine gönderildi. Böylece, 30 Nisan'da başlayan kayıp vakası, iki kişinin ölümüyle trajik bir şekilde son buldu.



