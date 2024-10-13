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Giriş Tarihi: 13.10.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 07:06

Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

İstanbul ve Tekirdağ'da aralarında doktorların da bulunduğu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaşmış oldukları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar için hesap vakti geldi.

HUZEYFE ATICI
Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Nisan ayında F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını yenidoğan bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere 2 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

8 özel hastanenin yoğun bakım ünitelerini kiralayan çetenin, uzun süreli yatışlar sağlayıp SGK'yı zarara uğrattığı, bebeklere verilmesi gereken besinlerin verilmeyip zayıflamalarına yol açıldığı, 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldukları vurgulandı.

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Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

8 ÖZEL HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİ KİRALAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında F.S. adlı doktorun liderliğini yaptığı çetenin İstanbul'un çeşitli ilçeleri ve Tekirdağ'da 8 ayrı özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı, bu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu, hastaların basamaklarında oynama yapıp usulsüz ilaç düşümü gerçekleştirerek uzun süreli yatışlar sonucu SGK'yı zarara uğrattıkları tespit edildi.

Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

F.S. ve İ.G. adlı çete üyesi doktorların hemşirelere hastalara neler yapabilecekleri ile ilgili uzaktan talimatlar verdikleri aktarıldı. Doktorların gerçekleştirmesi gereken işlemleri sürekli hemşirelere yaptırarak güncel tıbbi uygulamalardan uzak şekilde bebeklerin hayatlarını tehlikeye atıp ölümlerine neden oldukları belirtildi.

Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

KİLO ALMASI GEREKEN BEBEKLER ZAYIFLADI

Yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde şablon hasta örnek dosyaları ve epikrizleri yer aldı.

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