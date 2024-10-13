Giriş Tarihi: 13.10.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
07:06
Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti
İstanbul ve Tekirdağ'da aralarında doktorların da bulunduğu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaşmış oldukları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar için hesap vakti geldi.