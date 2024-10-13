Organize kötülük! 12 masum bebeği hayattan kopardılar: Yenidoğan bebek soruşturmasında hesap vakti

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Nisan ayında F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını yenidoğan bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere 2 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



