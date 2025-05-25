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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
01:01
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı için 17-28 Mart tarihlerinde başvuruları kabul etmesinin ardından, şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Değerlendirme süreci devam ederken, adaylar "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...