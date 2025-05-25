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Haberler Yaşam Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 01:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 01:01

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı için 17-28 Mart tarihlerinde başvuruları kabul etmesinin ardından, şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Değerlendirme süreci devam ederken, adaylar "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar başvurularını tamamlamasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 3477 personel alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları belli olmadı. Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Orman Genel Müdürlüğü OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Orman Genel Müdürlüğü OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

Orman Genel Müdürlüğü OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OGM işçi alımı sonuç ekranında!

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.