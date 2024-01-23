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Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
11:04
Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!
Kan donduran olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanmıştı. Emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un (50) ormanda çuvalda cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü tutuklu, 8 sanık için iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tahsin Akbal (32), Erol'un eski ortağı Fatma Nihal Akbal (50), Burak Aydoğan (30) ve Gökhan İlkay (27) hakkında ağırlaştırılmış müebbet, delilleri gizleyip, yok ettikleri ileri sürülen Aybars Talu S. (24), Erkan D. (34), Sinan E. (45) ve Tevfik Bülent S.'nin (54) ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Vahşetin detayları ise kan dondurdu...