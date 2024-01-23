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Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:04

Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Kan donduran olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanmıştı. Emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un (50) ormanda çuvalda cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü tutuklu, 8 sanık için iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tahsin Akbal (32), Erol'un eski ortağı Fatma Nihal Akbal (50), Burak Aydoğan (30) ve Gökhan İlkay (27) hakkında ağırlaştırılmış müebbet, delilleri gizleyip, yok ettikleri ileri sürülen Aybars Talu S. (24), Erkan D. (34), Sinan E. (45) ve Tevfik Bülent S.'nin (54) ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Vahşetin detayları ise kan dondurdu...

DHA
Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Tarihler 28 Haziran 2022'yi gösterdiğinde Bodrum'da korkunç bir olay yaşandı. Saat 00.30 sıralarında yürüyen bir kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip, polisi aradı. Ekiplerin incelemesinde, toprakla dolu çuvalda erkek cesedine rastlandı.

Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu anlaşıldı.

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Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde oturan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek, 25 Haziran'da jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Soruşturma kapsamında Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal Akbal, Gökhan İlkay, Erkan D., anestezi teknikeri Burak Aydoğan, Aybars Talu S., Sinan E., Tevfik Bülent S. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyutup, tabancayla vurduktan sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup, 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, Aybars Talu S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümit Erol'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, itiraz üzerine şüpheliler Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S., serbest bırakıldı.

Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 6 sayfalık iddianamede tutuklu Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal Akbal, Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için 'delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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