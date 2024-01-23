Ormanda korkunç görüntü: Çuvalda ceset bulundu! İstenen cezalar açıklandı!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 6 sayfalık iddianamede tutuklu Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal Akbal, Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için 'delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



