Giriş Tarihi: 07.10.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
19:02
Orta Doğu'nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi açıklandı: Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte o sıralama
Türkiye, son yıllarda 'atılamaz' denilen adımları atarak savunma sanayii alanında dünyada oyun kurucu ülkeler ligine girdi. Kahraman Türk Ordusu ise tarihteki başarılarıyla birlikte günümüzde de 'caydırıcı' niteliğiyle öne çıkıyor. Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesini ABD merkezli Global Firepower açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türk ordusunun sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri!