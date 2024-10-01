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Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:58

Orta Doğu'nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

Türkiye, son yıllarda 'atılamaz' denilen adımları atarak savunma sanayii alanında dünyada oyun kurucu ülkeler ligine girdi. Kahraman Türk Ordusu ise tarihteki başarılarıyla birlikte günümüzde de 'caydırıcı' niteliğiyle öne çıkıyor. Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesini ABD merkezli Global Firepower açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türk ordusunun sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Orta Doğu’nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

Dünyanın en güçlü orduları listesi ve Orta Doğu'daki en güçlü ordular ve ülkeleri listesi açıklandı. Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini duyurdu. Birçok kriter dikkate alınırken, bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti... Peki Türkiye sıralamada kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi!

Orta Doğu’nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ 2024 LİSTESİ

LÜBNAN

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Orta Doğu’nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

BAHREYN

Orta Doğu’nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

YEMEN

Orta Doğu’nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

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