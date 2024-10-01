Orta Doğu’nun en güçlü ordusu hangisi? 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o sıralama

Dünyanın en güçlü orduları listesi ve Orta Doğu'daki en güçlü ordular ve ülkeleri listesi açıklandı. Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini duyurdu. Birçok kriter dikkate alınırken, bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti... Peki Türkiye sıralamada kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi!