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Haberler Yaşam Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 18:44

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024'ün en iyileri

ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesini açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türk ordusunun sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024 listesinin açıklanmasının ardından gözler Orta Doğu'daki en güçlü ülkelere çevrilmişti. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini de paylaştı. Liste hazırlanırken birçok kriter dikkate alındı. Bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket keabiliyeti... Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi...

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024’ün en iyileri

LÜBNAN

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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024’ün en iyileri

BAHREYN

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024’ün en iyileri

YEMEN

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024’ün en iyileri

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