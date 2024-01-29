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Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
18:44
Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024'ün en iyileri
ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesini açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türk ordusunun sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...