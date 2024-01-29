Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi! Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024 listesinin açıklanmasının ardından gözler Orta Doğu'daki en güçlü ülkelere çevrilmişti. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini de paylaştı. Liste hazırlanırken birçok kriter dikkate alındı. Bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket keabiliyeti... Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024 listesi...