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Haberler Yaşam ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:56

ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından müjdesi verilen orta gelirliye konut kampanyası bugün açıklanıyor. Emlak Konut işbirliği ile yürütülecek projede düşük faizli konut kredisi beklenenler arasında. Sosyal konutta hangi illerin proje dahilinde olacağı merak konusu. Peki; 2025 Orta gelirliye konut projesi açıklandı mı, başvuru şartları belli oldu mu?

ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve tarihleri bugün bekleniyor. Bakan Kurum'un müjdesini verdiği kampanya için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı takip ediliyor. Gözler orta gelirliye konut projesi detaylarına çevrilmiş durumda.

ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI GELİYOR!

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliler için yürütülen sosyal konut projesinin yanı sıra diğer gelir gruplarını da kapsayacak bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Proje Emlak Konut ortaklığında yürütülecek. İşte, Bakan Kurum'un konuşmasından detaylar:

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ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz."

ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Kurum'un müjdesini verdiği orta gelirliye konut kampanyasında detaylar henüz netleşmedi:

"Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Buna göre detayların bugün açıklanması bekleniyor. Beklenenler ise şöyle:

ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyada düşük faiz oranı ve peşinatsız seçenek bulunması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisi için oranlar bekleniyor.

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