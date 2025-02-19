ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Kurum'un müjdesini verdiği orta gelirliye konut kampanyasında detaylar henüz netleşmedi:

"Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Buna göre detayların bugün açıklanması bekleniyor. Beklenenler ise şöyle: