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ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:56
ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI belli oluyor! Bakan Kurum duyurdu: 2025 Emlak Konut projesi ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından müjdesi verilen orta gelirliye konut kampanyası bugün açıklanıyor. Emlak Konut işbirliği ile yürütülecek projede düşük faizli konut kredisi beklenenler arasında. Sosyal konutta hangi illerin proje dahilinde olacağı merak konusu. Peki; 2025 Orta gelirliye konut projesi açıklandı mı, başvuru şartları belli oldu mu?