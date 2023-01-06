Orta gelirliye konut kampanyası şartları, ödeme planı ve kredisi 2023: TOKİ Yeni Evim / Orta gelirliye konut başvuruları ne zaman başlıyor?

Orta gelirliye konut kampanyası şartları ile araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum ve Bakan Nebati tarafından detayları aktarılan orta gelirli konut projesi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ardından ev sahibi olmak isteyenlere ikinci bir seçenek sundu. Yeni Evim adlı projede kredi faiz oranı yüzde 1'in altında olurken il il detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2023 TOKİ orta gelirliye konut kampanyası şartları ve kredi hesaplama…