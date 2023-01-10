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Haberler Yaşam Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 13:30

Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

Orta gelirliye konut kampanyası şartları ve ödeme planı belli oldu, şimdi başvurular bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum ve Bakan Nebati tarafından detayları kamuoyu ile paylaşılan orta gelir konut kampanyası İlk Evim İlk İş Yerim adı verilen sosyal konut projesi yanı sıra yeni bir fırsat sunuyor. Yeni Evim adlı projede kredi faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Peki, orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2023 TOKİ orta gelirliye konut kredisi hesaplama, faiz ve vade bilgisi…

Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

Orta gelirliye konut kredisi faiz oranı, vadesi ve daha birçok detayıyla gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Bakan Nureddin Nebati tarafından açıklanan orta gelirliye konut kampanyası şartları ve ödeme planı ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu fırsatlar ile yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Peki, 2023 Orta gelirliye konut kampanyası başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? İşte, TOKİ Yeni Evim projesi hakkında tüm merak edilenler...

Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

'YENİ EVİM' KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'unOrta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesine ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı.

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Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

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