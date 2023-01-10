Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ve ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ve başvuru ekranı

Orta gelirliye konut kampanyası şartları ve ödeme planı belli oldu, şimdi başvurular bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum ve Bakan Nebati tarafından detayları kamuoyu ile paylaşılan orta gelir konut kampanyası İlk Evim İlk İş Yerim adı verilen sosyal konut projesi yanı sıra yeni bir fırsat sunuyor. Yeni Evim adlı projede kredi faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Peki, orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2023 TOKİ orta gelirliye konut kredisi hesaplama, faiz ve vade bilgisi…