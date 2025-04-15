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2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:33
2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2. dönem ortak sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu dönemde 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 12 branşta ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıla kıyasla hem sınav sayısında hem de sınıf seviyelerinde artış dikkat çekerken, öğrenciler sınavlara hazırlanmak için ilgili konu başlıklarını inceleyebilecek. Peki, ikinci dönemin ikinci ortak sınavları hangi tarihlerde uygulanacak?