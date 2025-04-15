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Haberler Yaşam 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:33

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2. dönem ortak sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu dönemde 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 12 branşta ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıla kıyasla hem sınav sayısında hem de sınıf seviyelerinde artış dikkat çekerken, öğrenciler sınavlara hazırlanmak için ilgili konu başlıklarını inceleyebilecek. Peki, ikinci dönemin ikinci ortak sınavları hangi tarihlerde uygulanacak?

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait ortak sınav takvimini paylaştı. Takvimin duyurulmasının ardından özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda Türkçe ve Matematik derslerine yönelik yapılacak ortak sınav tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından araştırılmaya başlandı. Peki, ikinci döneme ait ortak sınavları ne zaman yapılacak?

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

MEB 2.DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTIRILDI!
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI

İlgili derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ:MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?