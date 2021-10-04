Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye'de atık toplama gerginliği...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 14:17

Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye'de atık toplama gerginliği...

Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye’de atık toplama gerginliği...

Ümraniye'de atık toplama alanının kapatılacağını iddia ederek polise mukavemette bulunan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye’de atık toplama gerginliği...

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi'nde bulunan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Kadosan Oto Sanayi Sitesinin yanındaki geniş alana kurulu atık toplama alanına polis eşliğinde gelen zabıta ekiplerine buradaki çalışanlar tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye’de atık toplama gerginliği...

Valilik kararıyla atık toplama alanının kapatılacağını söyleyerek zabıta ve polis ekiplerine direnen gruptakilerin bazıları, alandaki atıkları ateşe verdi.

Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye’de atık toplama gerginliği...

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken polis ekipleri gruptakilere biber gazı ile müdahale etti.

Ümraniye'de kağıt toplayıcıları ile polis arasında taşlı arbede | Video

Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye’de atık toplama gerginliği...

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerine taş atan protestocu gruptan bazıları gözaltına alındı.

SON DAKİKA