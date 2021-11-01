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Yaşam Ortalığı birbirine kattı! Ekipler seferber oldu...
Giriş Tarihi: 01.11.2021
11:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
12:09
Ortalığı birbirine kattı! Ekipler seferber oldu...
Antalya'da iş hanının 4'üncü katından atlamak isteyen şahsı vatandaşlar ve polis ekipleri engelledi. Saldırgan tavır sergileyen şahıs ters kelepçe takılarak, 4'üncü kattan polislerin elinde sedye ile indirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi.
36 yaşındaki S.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, önce Cumhuriyet Meydanı'nda daha sonra valilik binası yakında bağırarak bir iş hanının içine girdi. Merdivenlerden 4'üncü kata çıkan S.A., pencereyi açtı ve kendini atmak istedi.
Sesler üzerine dışarı çıkan esnaf ve vatandaşlar S.A.'yı ikna etti. Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada vatandaşlar zorluk çıkartan S.A.'yı güçlükle sakinleştirdi.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganlık gösteren şahsı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Bir türlü sakinleşmeyen şahsa, polis ters kelepçe takmak zorunda kaldı.
Vildan Nurdoğan da arkadaşına yardım edebilmek için seferber oldu. Bir türlü sakinleşmeyen ve bağıran S.A.'yı sağlık ekipleri portatif sedyeye polis yardımıyla aldı.