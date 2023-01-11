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Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 14:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
14:14
Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...
Görenleri şaşkına çeviren olay Ümraniye'de yaşandı. 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça, 'müdüre şikayet ettiği' iddiasıyla, okuldan çıktığı sırada yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Ortaokul öğrencisi Başça, beyin kanaması riskinden dolayı hastandede müşahede altında tutuluyor. Aile, saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.