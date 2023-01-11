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Haberler Yaşam Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 14:14

Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...

Görenleri şaşkına çeviren olay Ümraniye'de yaşandı. 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça, 'müdüre şikayet ettiği' iddiasıyla, okuldan çıktığı sırada yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Ortaokul öğrencisi Başça, beyin kanaması riskinden dolayı hastandede müşahede altında tutuluyor. Aile, saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.

Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...

Ümraniye'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, ortaokul 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça eğitim gördüğü okuldan çıktığı sırada bir grup öğrenci tarafından darp edildi. İddiaya göre, Ümraniye Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darbedildi.

Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...

Darbedilen öğrenci okul çevresindeki bir mağazaya sığınarak kurtuldu. Kafasından ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Nisa Başça ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından 'beyin kanaması riski olabilir' denilmesi üzerine küçük çocuk hastanede müşahede altına alındı. Hastanede yatan çocuğun ailesi darp raporu alarak saldırgan çocuklardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

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Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...

'BEYİN KANAMASI RİSKİ VAR'

Çocuğunun yaşadığı durum sebebiyle şikayetçi olacağını belirten Emine Bayar, "Dün Zübeyde Hanım İlköğretim okulunda önce 10 tane öğrenci okul içerisinde kızıma saldırıyor. Ben bunun üzerine okul müdürünü aradım, müdür de bugün gerekeni onlara söylemiş.

Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...

'BEYİN KANAMASI RİSKİ VAR'

Bugün ise okul çıkışında kızım beni aradı eve geleceğini söyledi. Kızımla konuştuğum esnada birden kızım çığlık atmaya başladı ve 'yapmayın' diye bağırdı. 20 kişi birden kızımı darp ederek kafasını cama vurmuşlar. Kızıma 'bir dükkana gir' diye seslendim. Kızım bir telefoncuya giriyor ancak telefoncu da yardım etmemiş. Şu an kırmızı alanda yatıyor, beyin kanaması riski var." dedi.

Ortaokullu kızın başına öyle bir şey geldi ki: 20 kişiyle beraber...

'KAFAMI CAMA VURDULAR, KALKMAYA ÇALIŞINCA TEKRAR VURDULAR'

Okulunda bulunan öğrenciler tarafından darbedilen öğrenci Hayat Nisa Başça, "Okulda bana sataştılar, müdüre söylediğimiz için de müdür onları uyardı. Ben okuldan çıktıktan sonra bir kız 20 kişi toplamış, 20 kişiyle beraber geldiler.

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