Örümcek Adam 3 konusu ne, oyuncuları kim? Örümcek Adam 3 ne zaman vizyona girdi, nerede geçiyor?

9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına bakıldığında bu akşam Arka Sokaklar yerine Örümcek Adam 3 filmi ekranlara gelecek. Peter Parker'ın maceralarının anlatıldığı Marvel çizgi romanı uyarlaması Örümcek Adam 3 konusu ile dikkat çekiyor. Kumadam ve Venom, serinin bu filminde Spider-man'in düşmanları olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. ABD yapımı film, New York'ta geçiyor. Peki, Örümcek Adam 3 konusu ne, oyuncuları kim? Örümcek Adam 3 ne zaman vizyona girdi? İşte Marvel yapımı film hakkında detaylar