Haberler Yaşam Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar

Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:27

Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Adana'da otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar kazaya davetiye çıkardı. Örümcek adam kostümlü kişinin ise besiciyle kurban pazarlığı yapması ilgi çekti.