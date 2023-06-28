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Haberler Yaşam Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar
Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:27

Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Adana'da otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar kazaya davetiye çıkardı. Örümcek adam kostümlü kişinin ise besiciyle kurban pazarlığı yapması ilgi çekti.

DHA
Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı’ndan ilginç manzaralar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Adana'da kaldırımda kurban kesilmesi kötü görüntüler oluşturdu. Otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar kazalara davetiye çıkardı. Örümcek Adam kostümlü kişi, besiciyle kurban pazarlığı yaptı. İşte o görüntüler...

Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı’ndan ilginç manzaralar

BAZI VATANDAŞLAR KURBANLIKLARINI SOKAKLARDA KESTİ

Kurban Bayramı nedeniyle kentin dört bir yanında belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti.

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Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı’ndan ilginç manzaralar

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir kasabın onlarca koyunu dükkanının önündeki kaldırımda kesmesi çirkin görüntüler oluşturdu.

Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı’ndan ilginç manzaralar

MOTOSİKLETTE KOYUN TAŞIDI

Trafikte de otomobillerde ve kamyonetlerde kurbanlıklar taşınırken, çekici ve motosiklette koyunların taşınması, kazalara davetiye çıkardı.

Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı’ndan ilginç manzaralar

2 keçiyi çekicide taşıyan kişiler, hayvanların düşmemesi için onları elleriyle tuttu.

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