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Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar
Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
10:27
Örümcek adam kostümlü kişinin kurban pazarlığı, motosikletle kurbanlık taşıyanlar… Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar
Kurban Bayramı'nın ilk gününde her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Adana'da otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar kazaya davetiye çıkardı. Örümcek adam kostümlü kişinin ise besiciyle kurban pazarlığı yapması ilgi çekti.