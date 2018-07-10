Örümcek adamın heyecanlı mesaisi

"İLK İŞİM 22 KATLI BİR BİNANIN CAM TEMİZLİĞİYDİ"

İlk dış cephe cam temizliği işini Ankara'dan aldığını anlatan Uysal, şunları söyledi: "Heyecan var. Tamam, dağcılık sporuyla ilgileniyorsun ama bu endüstriyel dağcılık bambaşka. Her şey değişik gelmeye başladı. İlk işim bir de. 22. kattan aşağı bakıyorum, arabalar sanki kibrit çöpü gibi duruyor. Zor meslek bu işte. Zamanla kendimi geliştirerek alıştım tabii. Teknoloji bazen işe yaramıyor. Teknolojinin olmadığı yerde biz varız. Ailem, annem hala korkuyor ama bu, severek yaptığım bir meslek. Sizler nasıl yerde normal yürüyorsanız, ben de yukarıda camların üzerinde öyle yürüyorum."