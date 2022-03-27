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Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 22:50
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
22:50
Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Oscar ödül töreni için heyecanlı bekleyiş başladı! En iyi film, en iyi kadın, erkek ve yardımcı oyuncu gibi dallarda verilecek olan ödüller için araştırmalar hız kazandı. Peki, Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?