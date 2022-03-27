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Haberler Yaşam Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 22:50

Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Oscar ödül töreni için heyecanlı bekleyiş başladı! En iyi film, en iyi kadın, erkek ve yardımcı oyuncu gibi dallarda verilecek olan ödüller için araştırmalar hız kazandı. Peki, Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Oscar ödül töreni ne zaman verilecek sorusu sinema dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Yılın en çok ses getiren filmleri ve oyunculuklarıyla dikkat çeken isimleri bu yıl ödül için birbiriyle yarışacak. Peki, Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
94. Oscar Ödülleri 28 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak. TSİ 27 Mart Pazar'ı 28 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı başlayacak.

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Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart 2022'de canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak.

Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Pazar günü, saat 23.55'te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek.

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