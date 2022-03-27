Oscar ödül töreni ne zaman verilecek sorusu sinema dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Yılın en çok ses getiren filmleri ve oyunculuklarıyla dikkat çeken isimleri bu yıl ödül için birbiriyle yarışacak. Peki, Oscar ödülü ne zaman verilecek ve saat kaçta? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanaldan canlı yayınlanacak?