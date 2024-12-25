Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener’in hayatı ve kariyeri

Üniversitenin ardından Dünya Aşçılar Birliği gibi birçok kuruluşa üye oldu. Amerika, İtalya ve İstanbul başta olmak üzere önemli mutfaklarda görev aldı. Türk mutfağını dünyada ilk kez fine dining olarak tanıştıran Osman Sezener, 2010-2016 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.