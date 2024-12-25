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Haberler Yaşam Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener'in hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:46

Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener'in hayatı ve kariyeri

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin final heyecanı hızla yaklaşırken, yarışmacılar dördüncü ceketi kazanabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Bu zorlu rekabetin içinde, yarışmacılara özel bir şefin hazırladığı lezzetli bir yemek sunulacak. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen Şef Osman Sezener, programın izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Şef Osman Sezener'in hayatı, kariyeri ve restoranı gibi detaylar, takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Osman Sezener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener’in hayatı ve kariyeri

Şef Osman Sezener'in hayatı, biyografisi ve kariyeri, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 25 Aralık tarihli bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekti. Gastronomi dünyasında pek çok önemli başarıya imza atan ünlü şef, bu akşamki MasterChef bölümüne konuk olarak katılacak. Peki, Osman Sezener nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar...

Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener’in hayatı ve kariyeri

MASTERCHEF'TE BU AKŞAMIN ÖZEL KONUĞU: OSMAN SEZENER

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı hzı kesmeden devam ediyor. Sona kalan 3 yarışmacı kalan ceketler için bir şefin özel yemeğinin mücadelesini verecek. 25 Aralık Çarşamba akşamının konuğu ise Michelin yıldızlı restoranı ile tanınan Osman Sezener oldu.

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Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener’in hayatı ve kariyeri

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ailesinin restoran işine ilgi duyarak erken yaşlarda başladığı gastronomi yolculuğuna İzmir Amerikan Koleji'nde aldığı eğitim ile başladı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra New York French Culinary'de eğitimini sürdürdü.

Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener’in hayatı ve kariyeri

Üniversitenin ardından Dünya Aşçılar Birliği gibi birçok kuruluşa üye oldu. Amerika, İtalya ve İstanbul başta olmak üzere önemli mutfaklarda görev aldı. Türk mutfağını dünyada ilk kez fine dining olarak tanıştıran Osman Sezener, 2010-2016 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Osman Sezener’in hayatı ve kariyeri

2020 yılında Altın Kaşık Gastronomi Ödüllerinde, Yılın Türk Şefi ödülünü kazandı. Hem İstanbul, hem de yurt dışında çalıştığı mutfaklar sayesinde GQ Men'in Yılın Şefi ödülünün sahibi oldu. 2007 yılında İzmir'e dönüş yapan Osman Sezener, OD Urla'da farklı markaları hayata geçiriyor. Mekanın hem işletmeciliğini, hem de şefliğini yapıyor.

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