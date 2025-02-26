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Haberler Yaşam OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:17

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

2025 yılı Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel iftar ve sahur saatlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, müslümanlar, oruç tutarken zamanlarını en verimli şekilde planlamak istiyor. Bu dönemde, "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar saati hangi saatte?" gibi sorular sıkça gündeme gelimeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye, her ilin kendi coğrafi konumuna göre iftar ve sahur saatlerini içerirken en güncel imsakiye bilgileri sabah.com.tr gibi güvenilir haber sitelerinden takip edilebilir. Peki, Osmaniye iftar vakti saat kaçta? İşte, Osmaniye İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayarak, Müslümanlar için manevi bir derinlik ve değer taşımaya devam edecek. İlk sahur için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ait imsakiye takvimini yayımlayarak, iftar ve sahur saatlerini açıkladı. Osmaniye için de iftar saati belirlenmiş durumda ve bu takvim, Ramazan boyunca oruç tutacaklar için önemli bir rehber olacak. Peki, Osmaniye'de sahur vakti saat kaçta? İşte, Osmaniye sahur (imsak) ve iftar saati!

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

OSMANİYE İMSAKİYE 2025: OSMANİYE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 81 iline ait 29 günlük imsakiye takvimini resmi web sitesi üzerinden yayımladı. Osmaniye ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri belirlenmiş oldu. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve iftar ile sahur saatleri şu şekilde belirlendi:

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OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

OSMANİYE İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:40
İftar Vakti: 18:36

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:39
İftar Vakti: 18:37

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:37
İftar Vakti: 18:38

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:36
İftar Vakti: 18:38

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:34
İftar Vakti: 18:39

OSMANİYE İFTAR VAKTİ

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

OSMANİYE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:50

2 Mart Pazar: 19:51

3 Mart Pazartesi: 19:52

4 Mart Salı: 19:53

5 Mart Çarşamba: 19:54

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUCU NE BOZAR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

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