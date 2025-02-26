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OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2025: Osmaniye İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:17
2025 yılı Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel iftar ve sahur saatlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, müslümanlar, oruç tutarken zamanlarını en verimli şekilde planlamak istiyor. Bu dönemde, "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar saati hangi saatte?" gibi sorular sıkça gündeme gelimeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye, her ilin kendi coğrafi konumuna göre iftar ve sahur saatlerini içerirken en güncel imsakiye bilgileri sabah.com.tr gibi güvenilir haber sitelerinden takip edilebilir. Peki, Osmaniye iftar vakti saat kaçta? İşte, Osmaniye İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri