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  • Osmanlı dünyaya nasıl hükmetti? Hangi ülke kaç yıl Osmanlı'ya aitti?

Osmanlı dünyaya nasıl hükmetti? Hangi ülke kaç yıl Osmanlı'ya aitti?

Bugün yaşadığımız topraklar Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce dünyaya hükmeden bir imparatorluğun merkeziydi. Asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren hala gerek mimarisi gerek asırlarca süren kültürüyle bugüne etki ediyor. Bugün hala Diriliş Ertuğrul ve yine devamı olan Diriliş Osman gibi çeşitli dizilerle sadece bizim coğrafyamız değil dünyada büyük ilgi gören bir devletti Osmanlı İmparatorluğu. Peki dünyanın bir dönem en güçlü devleti olan Osmanlı bugün sınırlarında kurulan hangi devlette kaç yıl hüküm sürmüştü? İşte bu sorunun cevabı sizi çok şaşırtabilir! Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:06
Osmanlı dünyaya nasıl hükmetti? Hangi ülke kaç yıl Osmanlı'ya aitti?

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Osmanlı dünyaya nasıl hükmetti? Hangi ülke kaç yıl Osmanlı'ya aitti?

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Osmanlı dünyaya nasıl hükmetti? Hangi ülke kaç yıl Osmanlı'ya aitti?

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