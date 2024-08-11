Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
22:52
Osmanlilarda padişahın kullanacağı çuha,bez,tülbent gibi eşyaları sağlamak ve korumakla görevli kimseye ne ad verilir?İşte yanıt
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya Osmanlilarda padişahın kullanacağı çuha,bez,tülbent gibi eşyaları sağlamak ve korumakla görevli kimseye ne ad verilir?sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı