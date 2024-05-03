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Haberler Yaşam Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" dünyada bir ilki başardı: ABD'yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 08:32

Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" dünyada bir ilki başardı: ABD'yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...

Osmanlı Devleti tarihin en önemli imparatorluklarından biri olarak uzun yıllar boyunca dünyada 'Süper Güç' olarak yer aldı. Osmanlı Devleti'nin cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa... Cezayirli Hasan Paşa, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada vergiye bağlayan tek kişi olarak tarihe geçti. Aslanları bile evcilleştiren ve yanından ayırmayan Hasan Paşa bu özellikleriyle büyük de bir şöhrete kavuştu. Peki 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? İşte hikayesi ve merak edilenler!

Osmanlı’nın Aslanlı Paşası dünyada bir ilki başardı: ABD’yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...

Osmanlı Devleti kazandığı savaşlar, fethettiği yerler ile yönetiminde bulunan halkların asırlar boyunca huzur içinde yaşamasını sağladı. Osmanlı Devleti tarihinde ise birçok güçlü ve önemli paşalar bulunuyor. Bunlardan hikayesi en ilginç olanların başında ise 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa geliyor...

Osmanlı’nın Aslanlı Paşası dünyada bir ilki başardı: ABD’yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

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Osmanlı’nın Aslanlı Paşası dünyada bir ilki başardı: ABD’yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

Osmanlı’nın Aslanlı Paşası dünyada bir ilki başardı: ABD’yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

Osmanlı’nın Aslanlı Paşası dünyada bir ilki başardı: ABD’yi vergiye bağladı! Tarihe geçti...

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

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